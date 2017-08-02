Рангник: не думаю, что «РБ Лейпциг» удастся продлить контракт с Наби Кейта

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник признал, что клубу вряд ли удастся продлить контракт с полузащитником Наби Кейта. Действующее соглашение игрока рассчитано до 2020 года.
«На сегодня я не думаю, что мы сможем продлить контракт с Кейта. Но могу заверить вас, что Наби будет играть за нас в ближайшем сезоне. Все остальные сценарии зависят от того, как мы проведём этот сезон, как будет играть Наби и так далее.
Неважно, € 75 млн или € 100 млн. Мы работали в течение пяти лет не для того, чтобы потерять одного из лучших игроков перед дебютом в Лиге чемпионов. Это не имеет смысла. Мы хотим быть успешными», — цитирует Рангника Sport Bild.
Гвинейский футболист в прошлом сезоне в 31 матче немецкой Бундеслиги забил восемь голов и сделал семь голевых передач, а «РБ Лейпциг» финишировал вторым.