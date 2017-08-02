«Барселона» предложит € 120 млн за Коутиньо

«Барселона» собирается предложить «Ливерпулю» € 120 млн за полузащитника Филиппе Коутиньо, утверждает Daily Mail.
Ранее красные отказались отпускать хавбека за € 100 млн, однако это ничуть не смутило сине-гранатовых, которые очень высоко оценивают бразильца. Как сообщалось ранее, руководство каталонского клуба уже достигло договорённости с самим игроком, согласившимся на переезд в Испанию.
«Барселона» рассматривает Филиппе в качестве долгосрочной замены Андресу Иньесте и возможной подмены кого-то из нападающих, тогда как в роли преемника Неймара, который уходит в «ПСЖ», клуб видит Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии».
Усман Дембеле близок к переходу в «Барселону», «Боруссия» просит € 100 млн