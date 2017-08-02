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Агент Аскасибара: переход в «Зенит» должен быть завершён довольно скоро

2 августа 2017, среда. 21:33 Футбол

«Зенит» достиг договорённости с «Эстудиантесом» о переходе полузащитника аргентинского клуба Сантьяго Аскасибара. Эту информацию подтвердил агент игрока Факундо Фрага.

«Теперь нам нужно уладить некоторые детали контракта, он будет рассчитан на четыре-пять лет. Думаю, сделка будет закрыта довольно скоро, я не вижу поводов для задержек.

Сантьяго попробует себя в европейском футболе и еврокубках, наберётся опыта, хотя РФПЛ не такая сильная лига. В любом случае если игрок проявит себя, то сможет перейти в более сильный чемпионат", — цитирует агента Сielosports.

В активе 20-летнего полузащитника 45 матчей за «Эстудиантес». Он выступал в составе сборной Аргентины на Олимпиаде в Рио и за национальную команду U20.

Источник: «Зенит» заплатит $ 10 млн за Аскасибара
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
2 августа 2017, среда
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