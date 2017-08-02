Голевая передача Данни помогла «Славии» пройти БАТЭ в отборе Лиги чемпионов

«Славия» потерпела гостевое поражение от БАТЭ в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счётом 2:1.
На 6-й минуте Николай Сигневич вывел белорусскую команду вперёд, однако в конце первого тайма Милан Шкода с передачи экс-полузащитника «Зенита» Мигела Данни сравнял счёт. На 46-й минуте Игорь Стасевич забил второй гол БАТЭ, однако этого не хватило хозяевам для выхода в плей-офф квалификации ЛЧ. В первом матче «Славия» дома победила со счётом 1:0, поэтому прошла дальше благодаря правилу гола, забитого на чужом поле.
«Карабах» выиграл у «Шерифа» и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов