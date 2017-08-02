ЦСКА вновь победил АЕК и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов

ЦСКА выиграл у греческого клуба АЕК (Афины) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «армейцев».
На 74-й минуте Витиньо выполнил подачу с углового, Алексей Березуцкий сделал скидку на дальнюю штангу, а Бибрас Натхо внёс мяч в ворота гостей.
В первом матче ЦСКА на выезде выиграл у АЕК со счётом 2:0. Красно-синие вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, АЕК покинул турнир.
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.
Каррера и Черчесов присутствуют на матче ЦСКА — АЕК