«Локомотив» объявил об уходе главы селекционно-аналитического отдела В. Панченко

Виктор Панченко, занимавший должность директора селекционно-аналитического департамента, покинул ФК «Локомотив».
«Виктор Вячеславович принял решение в будущем сосредоточиться на собственных проектах. Благодарим Виктора Панченко за работу в клубе и вклад в завоевание Кубка России», — сообщается на официальном сайте московского «Локомотива».
По окончании трёх туров российской футбольной Премьер-Лиги «Локомотив» делит в турнирной таблице первое место с «Ахматом» и «Зенитом», имея в активе девять очков.