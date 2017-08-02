Гинер в раздевалке поздравил ЦСКА с проходом АЕК в квалификации Лиги чемпионов

ЦСКА выиграл у греческого клуба АЕК (Афины) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «армейцев».
По окончании встречи президент ЦСКА Евгений Гинер зашел в раздевалку и поздравил команду с победой.
В первом матче ЦСКА на выезде выиграл у АЕК со счётом 2:0. Красно-синие вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, АЕК покинул турнир.
Фото доступно в «твиттере» ПФК ЦСКА.
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