Пасторе: хочу предложить 10-й номер Неймару в качестве приветственного подарка

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе рассказал, что хочет отдать свой 10-й номер в парижском клубе форварду Неймару, который близок к переходу из «Барселоны». Бразилец выступал за каталонскую команду под 11-м номером, а «десятка» принадлежала Лионелю Месси. Под 10-м номером Неймар играет за сборную Бразилии.
«Я хочу предложить свой номер Неймару в качестве приветственного подарка. Хочу, чтобы он чувствовал себя комфортно с первого дня. Надеюсь, мы окажем ему полную поддержку, чтобы вместе бороться за победу в Лиге чемпионов», — цитирует Пасторе Cadena Ser.
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