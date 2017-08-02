Тренер АЕК: ЦСКА — большая команда, они работают как очень хорошая машина

Главный тренер АЕК Маноло Хименес поделился впечатлениями от поражения в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «армейцев».
«Счёт по угловым – 0:3. ЦСКА – большая команда. Против такого соперника на стандартах нужно играть иначе. Мы действовали плохо. Конечно, мне бы хотелось посмотреть, как сложилась бы игра, забей Юханссон… Я недоволен результатом, но горжусь своими игроками.
Кого бы выделил в составе ЦСКА? Выделить кого-то одного несправедливо, поскольку ЦСКА силён именно как команда. Они работают как машина. Очень хорошая машина.
Мы отрабатывали угловые, штрафные. С тех пор как я работаю в АЕК, только ЦСКА сумел нам забить со стандартов. Это говорит о высокой квалификации нашего соперника.
Я не был рад, когда жребий преподнёс нам ЦСКА в качестве соперника. Но это не оправдание. Кроме того, москвичи уже отыграли несколько туров в чемпионате России и лучше подготовились к дуэли. Тем не менее я доволен тем, как бы боролись с более классной и физически готовой командой", — передаёт слова Хименеса корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
В первом матче ЦСКА на выезде выиграл у АЕК со счётом 2:0. Красно-синие вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, АЕК покинул турнир.