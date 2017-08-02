«Барселона» не разрешала Неймару проходить медобследование в «ПСЖ»

«Барселона» не давала нападающему Неймару разрешения на прохождение медицинского обследования в «ПСЖ», сообщает Sport.es со ссылкой на источник в каталонском клубе.
Ранее в прессе появились сведения о том, что бразильский футболист должен пройти медобследование для парижан 3 или 4 августа. Однако, как пояснили в стане сине-гранатовых, игроку разрешили не тренироваться с командой, но ему запрещено проводить какие-либо мероприятия, связанные с другими клубами, включая медицинское обследование.
В «Барселоне» ждут, когда на счёт клуба поступят € 222 млн, которые прописаны в договоре Неймара.
Неймар подпишет с «ПСЖ» контракт сроком на пять лет