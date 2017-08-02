Гол и голевая передача Адебайора помогли «Истанбулу» пройти «Брюгге» в отборе ЛЧ

«Истанбул Башакшехир» и АПОЭЛ стали очередными участниками плей-офф квалификации Лиги чемпионов, пройдя своих соперников в третьем раунде отбора.
«Истанбул» после гостевой ничьи с «Брюгге» (3:3) дома достаточно уверенно разобрался с бельгийцами — 2:0. Сначала Эммануэль Адебайор вывел турок вперёд с паса Гаэля Клиши, а затем африканский форвард ассистировал Эдину Вишче.
АПОЭЛ прошёл «Вииторул» в дополнительное время ответной игры. После поражения от румынской команды в гостях (0:1) киприоты отыгрались дома в основное время, а в экстра-таймах дожали соперника — 4:0.
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