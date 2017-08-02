Гончаренко: сейчас ЦСКА не может себе позволить всё время играть в атаку

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы красно-синих над АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ответил на вопрос об игре 19-летнего нападающего Федора Чалова. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «армейцев».
«Чалов – молодой нападающий, ему свойственна нестабильность. Не забывайте, что весной мы играли один матч в неделю. Сейчас другой график, и мы не можем себе позволить всё время играть в атаку. Нужно находить баланс.
Тренер АЕК сравнил ЦСКА с машиной? Главное, что она едет, а не стоит на месте", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Гончаренко: 3 гола с угловых – редкий случай, но ЦСКА и с игры создал достаточно