«Копенгаген» выбил «Вардар» из квалификации Лиги чемпионов

«Копенгаген» (Дания) выиграл у «Вардара» (Македония) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершилась со счётом 4:1.
У хозяев отличились Ян Грегуш, Федерико Сантандер и Пиерос Сотириу (с пенальти), ещё один мяч в свои ворота забил игрок «Вардара» Тигран Барсегян. Единственный гол гостей забил Бобан Николов.
В первом матче «Вардар» на своём поле выиграл со счётом 1:0. «Копенгаген» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, «Вардар» покинул турнир.
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