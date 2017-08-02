Бабаев: колену Акинфеева досталось, но это просто сильный ушиб

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы красно-синих над АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ответил на вопрос о самочувствии вратаря Игоря Акинфеева. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «армейцев». Акинфеев дважды по ходу второго тайма оказывался на газоне из-за боли в колене.
«Надеюсь, с Акинфеевым всё нормально. Его колену досталось, но это просто сильный ушиб. Хочется верить, что всё обойдётся», — передает слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
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