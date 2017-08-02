Киевское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги чемпионов

«Янг Бойз» (Швейцария) выиграл у киевского «Динамо» (Украина) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Берне на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» и завершилась со счётом 2:0.
На 12-й минуте Гийом Оаро вывел «Янг Бойз» вперёд, реализовав пенальти. На 89-й минуте отличился Джордан Лотомба. В первой встрече киевляне победили 3:1.
В другом матче «Стяуа» (Румыния) на выезде разгромил «Викторию Пльзень» (Чехия) со счётом 4:1. В первой игре была зафиксирована ничья (2:2).
«Янг Бойз» и «Стяуа» вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, «Динамо» К и «Виктория Пльзень» покинули турнир.
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