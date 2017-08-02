Алмейда: индивидуально ЦСКА не так хорош, но как команда – очень силён

Нападающий АЕК Угу Алмейда поделился впечатлениями от поражения в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «армейцев».
«У нас была тяжёлая игра в Афинах. ЦСКА очень силён, и мы это знали. Мы допустили две ошибки дома при угловых, и сегодня снова ошиблись при угловом. Ничего особенного не произошло, это просто футбол. ЦСКА – очень хорошая команда. Она как машина. Все футболисты играют как единая система. Они знают друг друга и понимают, как использовать пространство. Индивидуально они не такие сильные, но как команда – очень сильны. Работают как машина – знают, где находится каждый игрок. Мне кажется, опытные игроки ЦСКА имеют такой большой опыт, что учат молодых и передают им свои навыки.
Я счастлив в Греции. Футбол — это всегда коробка с сюрпризом. Никогда не знаешь, что может произойти, но сейчас я счастлив в Греции", — передаёт слова Алмейды корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.