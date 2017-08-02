Чосич: я уже забыл русский язык, но матч с ЦСКА был для меня особенным

Защитник АЕК Урош Чосич, в прошлом выступавший в системе ЦСКА, поделился впечатлениями от поражения в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с российским клубом. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «армейцев».
«Я уже забыл русский язык. Это была особенная игра для меня, ведь я начал играть в ЦСКА, когда мне было 17 лет. Я провёл два великолепных года в дубле ЦСКА. Это время я никогда не забуду. Я разговаривал с Васей Березуцким и Сергеем Игнашевичем. Ничего им особенного не сказал, просто был рад их увидеть.
Что касается сегодняшнего матча, то мы проиграли, но мы играли лучше, чем в первом матче. Мы снова пропустили гол с углового, это было обидно, я надеялся, что мы пробьёмся в еврокубки. Мне кажется, что ЦСКА может далеко пройти в Лиге чемпионов, пожелаю им удачи», — передаёт слова Чосича корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.