ЦСКА будет сеяной командой при жеребьёвке раунда плей-офф Лиги чемпионов

ЦСКА выиграл у греческого клуба АЕК (Афины) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «армейцев».
ЦСКА попал в число сеяных в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Для попадания в пятерку лучших по рейтингу «армейцам» нужно было пройти АЕК и дождаться вылета двух клубов из тройки «Виктория Пльзень», «Аякс», «Динамо» (Киев).
Чешский клуб по сумме двух матчей проиграл «Стяуа», а команда из Украины по сумме двух матчей уступила «Янг Бойз».
За выход в групповой этап ЦСКА поспорит с «Янг Бойз», «Истанбулом Башакшером», «Хоффенхаймом», «Стяуа» или «Ниццей». Жеребьевка пройдет 4 августа, начало — в 13:00 мск.