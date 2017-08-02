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Чигринский: все знали про серию Акинфеева, но мячи сами не залетают в ворота

2 августа 2017, среда. 23:40 Футбол

Защитник АЕК Дмитрий Чигринский поделился впечатлениями от поражения в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «армейцев».

«Все закономерно. ЦСКА был готов лучше физически, был организованнее. Они заслуженно прошли дальше. У армейцев есть определённое преимущество, ведь у них уже стартовал чемпионат. Плюс нужно учитывать опыт ЦСКА в Лиге чемпионов он сказался. В первой игре мы чувствовали сильное волнение, а сегодня терять было нечего. Мы были немного раскрепощеннее, но все равно не удалось зацепиться за победу.

В первом матче мы проиграли персонально. Сегодня сыграли слаженнее в обороне при стандартах. Но надо ещё лучше готовиться. Будем разбираться почему пропустили. Нам нужно было сегодня рисковать. Не сказал бы, что мы играли прям авантюрно. Мы усилили оборонительную линию, поскольку Марио Фернандес часто вклинивается в атаку. Для нас эта игра была хорошим опытом. Будем впредь его использовать.

Не знаю, заслуживает ли ЦСКА место в групповом этапе ЛЧ. Хотелось бы посмотреть, как армейцы будут играть с другими командами, чтобы сравнить и понять каков наш уровень, и насколько мы далеко. ЦСКА — это не машина по добыванию побед. У них просто отлаженный механизм, и команда знает что нужно делать. Может показаться, что клуб играет очень просто. Тот же Игорь Акинфеев и Фернандес показывают всегда одну игру, но противостоять им все равно сложно. Все знали про неудачную серию Игоря Акинфеева из 43 матчей в Лиге чемпионов с пропущенными голами. Но мячи сами по себе не залетают в ворота. Если не будешь создавать моменты, то рассчитывать на гол не приходится, даже с неудачами вратаря ЦСКА. Мы даже на один гол не наработали сегодня", — передаёт слова Чигринского корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.

ЦСКА будет сеяной командой при жеребьёвке раунда плей-офф Лиги чемпионов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
АЕК Афины ПФК ЦСКА Дмитрий Чигринский Игорь Акинфеев Марио Фернандес
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2 августа 2017, среда
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