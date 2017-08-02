«Ницца» выбила «Аякс» из отбора Лиги чемпионов, «Олимпиакос» прошёл «Партизан»

«Ницца» выбила «Аякс» из квалификации Лиги чемпионов. В ответном матче третьего раунда отбора турнира французская команда на выезде сыграла с голландцами вничью (2:2) и прошла дальше, так как дома удержала минимальное равенство — 1:1.
«Олимпиакос» на своём поле сыграл вничью с «Партизаном» (2:2) и вышел в плей-офф квалификации благодаря выездной победе (3:1). Голом в ответной встрече отметился экс-полузащитник «Анжи» Мехди Карсела-Гонсалес.
Также участниками плей-офф квалификации ЛЧ стали «Селтик», прошедший «Русенборг» (1:0, первая игра — 0:0), «Риека», выбившая «Ред Булл Зальцбург» (0:0, 1:1) и «Астана», удержавшая преимущество над «Легией» (0:1, 3:1).
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