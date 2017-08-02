Чигринский: я рад за Неймара, он перевернул трансферный рынок

Защитник АЕК Дмитрий Чигринский, в прошлом выступавший за «Барселону», порадовался за форварда Неймара, который изъявил желание покинуть каталонскую команду и в ближайшее время станет игроком «ПСЖ».
«Я рад за Неймара. Да, в футболе сейчас перевернулся трансферный рынок, это сделал он. Чтобы понять его решение, нужно оказаться на его месте. Он ведь не променял «Барселону» на Китай. «ПСЖ» очень хорошая команда, они усиливают свой состав и, возможно, будут главными претендентами на победу в Лиге чемпионов.
Неймар очень сильно вырос за последние годы. Говорить, что он хочет выйти из тени Месси, не очень правильно», — передаёт слова Чигринского корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.
57 млн за Менди и мыльная опера Неймара. Обзор трансферов Европы
Рекордный трансфер «Манчестер Сити», Бернардески в «Ювентусе», новый виток мелодрамы с Неймаром и другие трансферные новости из Европы.