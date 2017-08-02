Голы Мхитаряна и Маты принесли «МЮ» победу над «Сампдорией»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Сампдорией» в товарищеском матче. Встреча прошла в Дублине на стадионе «Авива» и закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Жозе Моуринью.
Голами в составе манкунианцев отметились полузащитники Генрих Мхитарян и Хуан Мата. За итальянскую команду единственный мяч забил хавбек Деннис Прает.
Полузащитник Неманья Матич, дебютировавший за «МЮ», провёл на поле первый тайм и был заменён после перерыва. Сербский футболист накануне перешёл в манчестерскую команду из «Челси».