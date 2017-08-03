Источник: Мбаппе принял решение уйти из «Монако»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе с большой долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно. 18-летний футболист принял решение сменить команду, утверждает авторитетное французское издание L'Equipe.
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Монако» готово продать Мбаппе, но только за € 190 млн. Отмечалось, что на 18-летнего бомбардира претендовали «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
Контракт Килиана с «Монако» рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне нападающий забил 26 голов в 44 матчах во всех турнирах.
Неизвестный 19-летний парень – это новый 18-летний парень. Что-что?
Что не так с трансферами. Разбираем на примере «нового Мбаппе».