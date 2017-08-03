Во Франции утверждают, что Неймар прошёл медосмотр для «ПСЖ»

Форвард «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ». Бразильский футболист уже прошёл медицинское обследование для парижан, утверждает авторитетное французское издание L'Equipe.
Медицинский осмотр производился в Португалии в присутствии врача «ПСЖ» Эрика Ролленда. Трансфер должен быть завершён на этой неделе, хотя ранее каталонское издание Sport.es со ссылкой на источник в каталонском клубе сообщило, что «Барселона» не давала Неймару разрешения на прохождение медицинского обследования в «ПСЖ».
Накануне «Барселона» объявила, что Неймар изъявил желание уйти из клуба. Каталонцы потратили на покупку бразильца € 88,2 млн, а продадут в «ПСЖ» за € 222 млн.