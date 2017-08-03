Мещеряков: смена названия стадиона будет выгодна для «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что стадион клуба вскоре переименуют в честь РЖД. Скорее всего, он будет носить название «РЖД-Арена».
«Это будет выгодно для «Локомотива». Нейминг спортивных сооружений — мировая практика, и её надо использовать и в контексте работы с основными рекламодателями. Думаю, переименование арены поможет нам с точки зрения соблюдения финансового фэйр-плей. В рамках ФФП оцениваются рекламные и спонсорские контракты для рекламодателей, и мы сейчас активно работаем в этом направлении», — приводит слова Мещерякова газета «Известия».
Геркус: стадион «Локомотив», скорее всего, переименуем в «РЖД-Арену»