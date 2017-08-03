Клопп: похоже, финансовый фэйр-плей не работает

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о переходе нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за прописанные в контракте игрока € 222 млн.
«Есть пара клубов, которые могут себе позволить такие траты, — это „Манчестер Сити“ и „ПСЖ“. Все это знают. Я думал, финансовый фэйр-плей вводили для того, чтобы не случалось подобных ситуаций, но похоже, что это лишь указание, а не реально работающее правило. Не понимаю, как такое происходит, но надеюсь, что это исключение, а не новый виток. Хотя как знать», — приводит слова Клоппа Daily Star.
Лапорта: уход Неймара — попытка замаскировать финансовые проблемы «Барселоны»