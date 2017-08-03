Двое потерявшихся в Стамбуле игроков «Бней Иегуды» смогут сыграть с «Зенитом»

Главный тренер израильского клуба «Бней Иегуда» Йосси Абуксис на пресс-конференции, посвящённой ответной встрече с «Зенитом» в квалификации Лиги Европы, рассказал о ситуации с двумя игроками своей команды, которые потерялись в аэропорту Стамбула во время следования в Россию. Речь идёт о защитниках Аяде Абаши и Бене Тургемане.
«Они не успели на самолёт, мы исследуем, что произошло. Попытаемся не допускать этого. Они приехали и уже работают с нами.
Выйдут ли они в стартовом составе на игру с «Зенитом» и понесут ли какое-то наказание? Они сыграют против «Зенита», а когда мы вернёмся в Израиль, мы разберёмся с этим», — цитирует специалиста «Советский спорт в Санкт-Петербурге».
Ответная встреча «Зенита» и «Бней Иегуды» в квалификации Лиги Европы состоится 3 августа и начнётся в 20:00. В первой игре коллектив из Петербурга одержал победу со счётом 2:0.