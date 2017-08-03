Йилмаз покинул «Бэйцзин Гоань» и вернулся в «Трабзонспор»

Нападающий национальной команды Турции Бурак Йилмаз покинул китайский клуб «Бэйцзин Гоань» и вернулся в турецкое первенство, подписав контракт со своей бывшей командой — «Трабзонспором». 32-летний форвард заключил соглашение сроком на три года, информирует Daily Sabah.
Йилмаз защищал цвета «Трабзонспора» в период с 2010 по 2012 год. Также он играл и в трёх других турецких грандах — «Бешикташе», «Галатасарае» и «Фенербахче».
В текущем сезоне чемпионата Китая в составе «Бэйцзин Гоань» нападающий принял участие в 11 матчах и забил 8 голов.
Фотографию Йилмаза в форме «Трабзонспора» можно посмотреть в «Твиттере».
Йилмаз перешёл из «Галатасарая» в «Бэйцзин Гоань»