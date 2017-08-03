Игроки «Ниццы» бурно отпраздновали выход в плей-офф Лиги чемпионов в Амстердаме

Футболисты «Ниццы» не скрывали эмоций после завершения ответной встречи с «Аяксом» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. 2 августа французская команда сыграла вничью в Амстердаме (2:2), и этот результат позволил представителям Лиги 1 отпраздновать выход в плей-офф главного европейского футбольного клубного турнира. В первом матче квалификации в Ницце соперники также не выявили сильнейшего (1:1).
Видео из раздевалки «Ниццы» на «Амстердам Арене» опубликовано на официальном клубном канале в YouTube.
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