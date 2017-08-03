Травмированный Балотелли посмотрел матч «Ниццы» и «Аякса» в баре с болельщиками

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли, не полетевший с командой в Амстердам на ответную встречу с местным «Аяксом» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов из-за повреждения, поддержал одноклубников в баре в компании болельщиков французского коллектива.
В распоряжении французского журналиста Йоана Руке оказалась видеозапись, на которой Балотелли и поклонники «Ниццы» радуются успеху своей команды на «Амстердам Арене».
Ничейный результат в Нидерландах (2:2) позволил «Ницце» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.
Видеофрагмент доступен для просмотра в «Твиттере» французского журналиста.
Игроки «Ниццы» бурно отпраздновали выход в плей-офф Лиги чемпионов в Амстердаме