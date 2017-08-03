«Манчестер Юнайтед» — «Сампдория» — 2:1. Видеообзор матча

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Сампдорией» в товарищеском матче, который состоялся 2 августа на «Олд Траффорд». Игра завершилась со счётом 2:1.
Манкунианцы вышли вперёд уже на 9-й минуте благодаря точному удару Генриха Мхитаряна, автором результативной передачи стал Маттео Дармиан. На 63-й минуте Деннис Прает сравнял счёт, ассистентом выступил Джанлука Капрари. На 81-й минуте Хуан Мата, воспользовавшись передачей Антони Марсьяля, установил окончательный результат.
В этом матче дебютировал новичок манкунианцев Неманья Матич, который провёл на поле первый тайм.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном канале «Сампдории» в YouTube.
Голы Мхитаряна и Маты принесли «МЮ» победу над «Сампдорией»