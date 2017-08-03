Моуринью: не думаю, что Неймар — дорогой игрок, проблема состоит в последствиях

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал грядущее приобретение «ПСЖ» нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Неймара за рекордную сумму, выразив мнение, что этот переход окажет непосредственное влияние на футбольный трансферный рынок в целом.
«Когда мы заплатили ту сумму за Поля Погба, я сказал, что он обошёлся нам недорого. Дорогие фуболисты — это те игроки, которые попадают на определённый уровень без определённого качества. Думаю, что с Неймаром та же история, что и с Погба. Я не думаю, что он дорогой футболист за £ 200 млн, а думаю, что он дорогой из-за того, что теперь у вас в команде будет больше игроков за £ 100 — 80 — 60 млн.
Неймар — один из лучших игроков в мире. Коммерчески он очень силён и уверен, что в «ПСЖ» размышляли об этом. Поэтому я не думаю, что проблема заключается в самом Неймаре, скорее, проблема в последствиях после покупки Неймара», — приводит позицию португальского специалиста The Telegraph.