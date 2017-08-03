«Бока Хуниорс» одолел «Вильярреал» благодаря голу Павона

«Бока Хуниорс» в товарищеском матче переиграл «Вильярреал». Встреча состоялась на стадионе «Эстадио Альберто Хакинто Армандо» в Буэнос-Айресе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в этой встрече на 53-й минуте забил нападающий «Боки» Кристиан Павон.
Напомним, что ранее интерес к нему проявлял «Зенит». По последней информации, клуб из Санкт-Петербурга предлагал за Павона € 18 млн, а самому игроку — контракт на четыре года. Однако «Зенит» хотел выплатить сумму за Павона в три этапа, что не устраивало «Боку».
«Бока Хуниорс» увеличит отступные за Павона, которым интересовался «Зенит»