19-летний форвард «Кана» Карамо отказал «Арсеналу» и «Ман Сити» ради «Интера»

Нападающий «Кана» Янн Карамо хочет продолжить карьеру в миланском «Интере», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Ради того, чтобы иметь возможность перебраться в Италию, 19-летний футболист отклонил предложения «Манчестер Сити» и лондонского «Арсенала».
«Кан» рассчитывает получить за Карамо около € 10 млн, но может снизить требования до € 5 млн. Контракт форварда с французским клубом истекает следующим летом, и «Кан» не хочет терять футболиста бесплатно.
Ранее сообщалось об интересе к Карамо со стороны «Тоттенхэм Хотспур».
В минувшем сезоне Янн провёл 35 матчей в чемпионате Франции, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
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