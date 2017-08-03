Неймар вернулся в Барселону после медосмотра в Португалии

Форвард «Барселоны» Неймар после прохождения медосмотра в Порту перед переходом в «ПСЖ» вернулся в Каталонию, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. 25-летний бразилец прилетел в Барселону в сопровождении своего отца и агента Вагнера Рибейро поздно вечером в среду. «Завтра поговорим», — кратко ответил Неймар на все вопросы журналистов.
Ожидается, что официально о переходе нападающего в «ПСЖ» будет объявлено в пятницу.
Накануне «Барселона» объявила, что Неймар изъявил желание уйти из клуба. Каталонцы потратили на покупку бразильца € 88,2 млн, а продадут в «ПСЖ» за € 222 млн.
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