Паредес посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Аргентину

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал о ситуации в Аргентине и посоветовал россиянам воздерживаться от поездок в эту южноамериканскую страну.
«В Аргентине есть как спокойные районы, так и такие, куда лучше не заходить. Со мной никогда криминальных историй не случалось, хотя в детстве я жил в не самом спокойном районе. Со временем наша семья переехала уже в более безопасное место. Ехать ли туристам в Аргентину? Лучше остаться в России», — сказал аргентинец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
Полное интервью с Леандро Паредесом читайте на «Чемпионате» в скором времени.
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