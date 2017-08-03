Сын Зидана дебютировал в первой команде «Реала»

Голкипер Лука Зидан, сын легендарного французского футболиста, а ныне наставника «Реала» Зинедина Зидана, дебютировал в первой команде «сливочных», сообщается на официальном сайте клуба. Произошло это в товарищеском матче между «Королевским клубом» и сборной звёзд MLS, который завершился победой «Реала» в серии пенальти (1:1, 4:2 пен.).
Зидан-младший на 72-й минуте заменил в рамке ворот «сливочных» Рубена Яньеса.
Ранее сообщалось, что Лука Зидан будет третьим вратарём главной команды мадридского клуба в предстоящем сезоне. Места первого и второго вратарей останутся за Кейлором Навасом и Кико Касильей.