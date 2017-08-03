Мбокани: Хацкевич поддержал нас, сказал, что жизнь на этом не заканчивается

Нападающий киевского «Динамо» Дьёмерси Мбокани поделился впечатлениями от выездного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (0:2). Поражение выбило украинскую команду из борьбы за выход в групповой этап турнира.
«Мы сегодня неважно сыграли, но будем продолжать стараться и теперь сосредоточимся на матчах, которые нам предстоит провести в Лиге Европы и чемпионате Украины. Игра у нас не сложилась с первых минут, соперники спровоцировали пенальти, который я бы не назвал бесспорным, и после этого наша команда не смогла собраться и сконцентрироваться. А у «Янг Бойз» уже был в запасе гол на выезде.
Я выигрывал много мячей, но почему-то на подборе не оказывалось наших игроков. Мы всё это отрабатываем на тренировках, но почему-то сегодня это не вышло, не воплотилось в игре. Наши игроки середины поля немного подсели, и тренер сделал правильные замены. Но, к сожалению, мы пропустили в конце – такое случается. Тренер (Александр Хацкевич. — Прим. «Чемпионата») не был многословным. Естественно, он поддержал нас, сказал, что жизнь на этом не заканчивается, что нужно идти дальше", — цитирует форварда пресс-служба «Динамо».