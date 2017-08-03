С. Ребров: взял бы Гармаша в «Аль-Ахли», но не имею права ослаблять «Динамо» К

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров, который ныне возглавляет «Аль-Ахли», рассказал о работе в Саудовской Аравии, а также ответил на вопрос, мог ли полузащитник киевлян Денис Гармаш оказаться в его команде.
«Первые впечатления от работы в «Аль-Ахли»? В футболе всё определяет результат, поэтому первые впечатления будут тогда, когда начнутся официальные матчи. Пары недель сборов, безусловно, недостаточно для того, чтобы команда восприняла все наши требования, но желание у ребят присутствует, и это самое главное.
Доволен ли комплектацией своего коллектива? В целом да. В прошлом сезоне во внутренних турнирах могли выступать четыре легионера, начиная с этого — шесть. Пока у нас пять иностранцев, и у нас есть возможность пригласить ещё одного. Но это не так просто — убедить футболиста ехать в Саудовскую Аравию.
Мог ли Денис Гармаш перейти в «Аль-Ахли»? Такого исполнителя я бы взял в команду с большим удовольствием, но не имею никакого морального права ослаблять «Динамо». Гармаш — очень хороший футболист, и я желаю ему удачи в клубе и в сборной», – цитирует Реброва iSport.ua.