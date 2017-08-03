«Енисей» объявил о переходе Ломакина из «Урала» на правах аренды

Полузащитник Александр Ломакин, который начинал сезон-2017/18 в российской Премьер-Лиге в составе «Урала», покинул команду и продолжит карьеру в «Енисее». В составе красноярского клуба 22-летний футболист будет играть на правах аренды. Договор рассчитан до конца сезона, сообщает пресс-служба «Енисея».
Александр Ломакин уже играл за красноярский клуб. Было это в период с 2014 по 2016 год. В декабре 2016 года полузащитник перешёл в «Урал», подписав контракт на 4,5 года.
В прошлом сезоне Ломакин принял участие в 2 матчах РФПЛ.
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