Защитник «Уфы» Сухов: мы четвёртый год в РФПЛ, для нас нет авторитетов

Защитник «Уфы» Александр Сухов поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 4-го тура РФПЛ с «Ахматом». Встреча состоится 5 августа.
«В Грозном всегда был сильный футбольный коллектив, они ставят высокие задачи и просто с ними, безусловно, нам не будет. Там сменился тренер, поменялось название команды, такие перемены наверняка пойдут им на пользу. Не думаю, что сама смена названия сделала их сильнее, но «Ахмат» по стартовым турам показывает очень содержательную игру, и, на мой взгляд, они являются более грозной силой, чем в прошлом сезоне.
Мы играем дома, при своих болельщиках и, естественно, будем играть только на победу, любой другой результат нас не устроит. Да, «Ахмат» сильная команда, но мы уже четвёртый год в Премьер-Лиге, и нас здесь уже ничем не удивить. Для нас нет авторитетов, мы знаем, что с любой командой можно играть в футбол, и нам по силам взять три очка как у «Ахмата», так и у любого другого соперника в РФПЛ», — цитирует Сухова пресс-служба «Уфы».