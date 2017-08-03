«Валенсия» может арендовать Крыховяка у «ПСЖ» с опцией выкупа за € 22 млн

Полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк может вернуться в Испанию. Бывший игрок «Севильи», которую он покинул в 2016 году, интересен «Валенсии». Marca сообщает, что валенсийцы хотят арендовать 27-летнего поляка с правом выкупа за € 22 млн.
Если договориться с «ПСЖ» не получится, «Валенсия» может сделать предложение «Интеру» по трансферу Жоффрея Кондогбия. Ранее главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сказал, что лучший вариант для Крыховяка — смена клуба.
Полузащитник сборной Польши достался «ПСЖ» за € 33,6 млн. В прошлом сезоне Крыховяк появился на поле всего 19 раз.
Эмери: лучший вариант для Крыховяка — смена клуба, в «ПСЖ» он не вписался