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«Валенсия» может арендовать Крыховяка у «ПСЖ» с опцией выкупа за € 22 млн

3 августа 2017, четверг. 10:27 Футбол

Полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк может вернуться в Испанию. Бывший игрок «Севильи», которую он покинул в 2016 году, интересен «Валенсии». Marca сообщает, что валенсийцы хотят арендовать 27-летнего поляка с правом выкупа за € 22 млн.

Если договориться с «ПСЖ» не получится, «Валенсия» может сделать предложение «Интеру» по трансферу Жоффрея Кондогбия. Ранее главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сказал, что лучший вариант для Крыховяка — смена клуба.

Полузащитник сборной Польши достался «ПСЖ» за € 33,6 млн. В прошлом сезоне Крыховяк появился на поле всего 19 раз.

Эмери: лучший вариант для Крыховяка — смена клуба, в «ПСЖ» он не вписался
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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ПСЖ ФК Валенсия Гжегож Крыховяк Трансферы
Новости. Футбол
3 августа 2017, четверг
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