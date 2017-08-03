Канищев: в игре со «Спартаком» фаворитом «Зенит» делает лишь фактор своего поля

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказал мнение, что в предстоящем домашнем матче петербургского клуба со «Спартаком» (4-й тур РФПЛ) фаворитом будут являться хозяева. Встреча состоится 6 августа.
«Надо сказать, что нынешние «Зенит» и «Спартак» — команды примерно одного уровня. В составах соперников есть хорошие исполнители, индивидуально сильные футболисты. Красно-белые при Каррере отличаются хорошей самоотдачей. Видно, что главный тренер заряжает подопечных своей энергетикой. По поводу питерцев пока сложно что-либо говорить. В той же домашней игре с «Рубином» «Зенит» не выглядел безусловным фаворитом этого матча. Просто в составе команды появилась пара-тройка качественных игроков. Но им себя ещё нужно проявить. Поэтому трубить в фанфары по поводу двух голов Дриусси ещё рано.
Не факт, что он и дальше будет забивать. Жулиано в прошлом сезоне тоже здорово начал, а после перерыва в чемпионате начал сдуваться. Но «Зенит» достаточно хорошо укомплектован по меркам РФПЛ, в команде есть конкуренция на многих позициях. Тому же Дзюбе приходится бороться за место в составе. Словом, силы соперников равны, а фаворитом «Зенит» делает только фактор своего поля. В целом это будет для нашего чемпионата во многом показательная игра", — цитирует Канищева «Спорт уик-энд».