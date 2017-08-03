Мурильо, которым интересовался «Зенит», продолжит карьеру в «Валенсии»

Защитник «Интера» Джейсон Мурильо, в услугах которого был заинтересован «Зенит», близок к переходу в «Валенсию». Superdeporte сообщает, что руководство испанского клуба согласовало с нерадзурри условия трансфера. Сумма сделки составит € 13 млн.
Ранее в услугах Мурильо были заинтересованы «Эвертон» и «Тоттенхэм Хотспур», но их предложения поступили слишком поздно, и защитник, чей контракт с «Интером» действует до лета 2020 года, дал согласие на переход в «Валенсию».
Изначально «Интер» требовал за Мурильо € 15 млн, но стороны смогли достичь компромисса. Колумбиец играет в миланском клубе с 2015 года, куда за € 8 млн перешёл из «Гранады».
«Зенит» вместо Маноласа может пригласить Мурильо и предложит за него € 15 млн