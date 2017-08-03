ЦСКА – АЕК – 1:0. Видеообзор матча

Предлагаем вашему вниманию видеообзор ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и АЕК. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «армейцев».
На 74-й минуте Витиньо выполнил подачу с углового, Алексей Березуцкий сделал скидку на дальнюю штангу, а Бибрас Натхо внёс мяч в ворота гостей.
В первом матче ЦСКА на выезде выиграл у АЕК со счётом 2:0. Красно-синие вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, АЕК покинул турнир.
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