Джорджевич: «Арсеналу» в матче с «Тосно» ничего не интересно, кроме трёх очков

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич рассказал о подготовке к предстоящему матчу 4-го тура РФПЛ с «Тосно» и своей физической форме.
«Проблем в новой команде нет, всё в порядке, некоторых ребят я уже знаю. Понимаю и говорю на русском, всё очень спокойно. С „Тосно“ у нас будет важная игра. Это команда, которую нам нужно обыграть. Нам ничего не интересно, кроме трёх очков. И забитые мячи. Я чувствую себя хорошо, я прошёл сборы с „Зенитом“, уже две игры сыграл. Ещё чуть-чуть, и буду готов на сто процентов», — сказал форвард в интервью клубному телевидению.
Джорджевич: не хватает игровой практики, надеюсь, через пару недель станет легче