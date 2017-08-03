Деменко: если «Краснодар» сыграет с «Люнгбю» как в первом матче, будет плачевно

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко дал свой прогноз на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Люнгбю» — «Краснодар», который состоится 3 августа.
«Конечно, «Краснодару» нужно сегодня настроиться лучше, чем в первой игре. С этим была проблема, это и Игорь Шалимов признавал. Тогда удалось выиграть за счёт характера, сегодня нужно сыграть лучше. Понятно, что «Люнгбю» при своих зрителях будет очень стараться, но я думаю, что «быки» восстановятся после игры со «Спартаком» и пройдут в следующую стадию. Но если команда сегодня сыграет так же, как в первом матче, будет плачевно. Надеюсь, этой ошибки не повторится. Если «Краснодар» останется без Лиги Европы, это будет очень ощутимая потеря.
В любом случае игроки Шалимова остаются фаворитами. Соперник будет биться до последнего и покажет свой максимум, но «быки» выиграют сегодня либо 1:0, либо 2:1», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Чёрным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:45 мск.