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Булавин: Кокорин против «Бней Иегуда» не выйдет, а то забьёт три гола и потухнет

3 августа 2017, четверг. 13:15 Футбол

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между командами «Зенит» и «Бней Иегуда». В первой игре сине-бело-голубые на выезде победили со счётом 2:0.

«Игра в Израиле показала, что этот соперник очень простой для «Зенита». Даже тренер «Бней Иегуда» сказал о том, что питерцы гораздо выше классом. Сегодня израильтяне не будут думать о каком-то выигрыше. Им уже важнее просто достойно выступить. А «Зениту» скоро предстоит игра со «Спартаком», поэтому Манчини наверняка будет проводить ротацию. Сине-бело-голубые сыграют на результат, без волнений и лишних напряжений. Забьют один или два гола и всё. Контроль мяча сегодня должен преобладать. Но это не говорит о том, что игроки будут дурака валять. Сейчас высокая конкуренция на каждую позицию. Все постараются проявить себя на поле, поэтому игра обещает быть интересной.

Не думаю, что Манчини выпустит Александра Кокорина. Нападающему дадут небольшую передышку перед игрой со «Спартаком». А то сегодня выйдет, забьет два или три гола, а потом потухнет. Он сейчас является ведущим игроком команды. Тренер возложил надежды на него, и Александр откликнулся на это, поверил в себя и теперь старается и проявляет свои качества на поле», — сказал Булавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.

Букмекеры оценили шансы Кокорина забить в матче ЛЕ «Зенит» — «Бней Иегуда»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Александр Кокорин
Новости. Футбол
3 августа 2017, четверг
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