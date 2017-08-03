Главный тренер «Лиона» назвал имя капитана команды на сезон-2017/18

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир в предстоящем сезоне будет являться капитаном команды. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил наставник французского клуба Бруно Женезио.
«Капитаном „Лиона“ в следующем сезоне будет Набил Фекер. Ожидаю, что он возьмёт на себя роль старшего вместо покинувших нас игроков. Очень важно, чтобы в этой роли был обученный игрок», — цитирует Женезио официальный «Твиттер» лионского клуба.
24-летний Фекир первый матч за основную команду «Лиона» провёл 31 августа 2013 года.