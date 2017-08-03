К. Навас: «Реал» готов к матчу за Суперкубок УЕФА и постарается выиграть его

Голкипер «Реала» Кейлор Навас оценил шансы команды на победу в матче с «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок УЕФА.
«Реал» проделал огромную работу, но всё равно есть над чем работать. Думаю, мы готовы к матчу за Суперкубок УЕФА, постараемся завоевать трофей. Что касается предсезонного тура, я им доволен. Рад, что смог отработать его полностью, что не удалось в прошлом сезоне», — цитирует Наваса Marca.
Матч «Реал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 8 августа в Скопье, на стадионе «Филипп II». Начало – в 21:45 мск.
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